Политолог Бредихин: Детей на Украине приобщают к нацизму со времен Бандеры и по сей день

На Украине приобщают детей к неонацистской идеологии так же, как это делалось в нацистской Германии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин.
На Украине приобщают детей к неонацистской идеологии так же, как это делалось в нацистской Германии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин.
Свежие комментарии