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Политолог Бредихин: Детей на Украине приобщают к нацизму со времен Бандеры и по сей день

Политолог Бредихин: Детей на Украине приобщают к нацизму со времен Бандеры и по сей день

На Украине приобщают детей к неонацистской идеологии так же, как это делалось в нацистской Германии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин.

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