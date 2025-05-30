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Reuters: ООН уволит 6,9 тыс. сотрудников из-за сокращения выплат от США

Организация Объединённых Наций (ООН) хочет уволить 6900 сотрудников из-за сокращения взносов со стороны США, а также уменьшить свой бюджет на 3,7 млрд долларов – на 20%, передает Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.

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Комментарии
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Eduard
России тоже пора прекратить оплачивать сомнительную организацию!
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