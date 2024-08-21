От Центробанка ничего нового – ставку повысят, цены не снизят Ставки ещё не сделаны, но.И вообще, куда может завести реальную экономику курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
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От Центробанка ничего нового – ставку повысят, цены не снизят Ставки ещё не сделаны, но.И вообще, куда может завести реальную экономику курс на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
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