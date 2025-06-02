Доктор Неронов сообщил, кому стоит отказаться от окрошки

Блюдо может быть источником проблем с желудком Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и источником проблем с желудком, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.
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