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Суд отказал депутату Картавину* в снятии статуса иноагента

Суд отказал депутату Картавину* в снятии статуса иноагента

Антон Картавин* не смог оспорить распоряжение Минюста о включении в реестр иностранных агентов. Сегодня, 14 марта, Ленинский районный суд рассмотрел административное дело по иску депутата Совета депутатов Новосибирска Антона Картавина* об оспаривании распоряжения министерства юстиции РФ о признании иностранным агентом.

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Комментарии
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Ратник Ратник
В связи с этой статьёй возникает &quot;тупой вопрос&quot;. А почему иноагент - до сих пор является депутатом. У нас что. в России, нормальные люди перевелись? Или нормальные судьи и прокуроры?
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1 д.
Валентина Литвяк
Вопрос  тупой, ответ еще тупее: заплатил кому надо
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22 час.
Валерий Бирюков
На второй вопрос положительный ответ получали неоднократно.
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21 час.

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