Франция: Макрон созывает экстренное совещание из-за массовых протестов учащихся

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 октября созывает экстренное совещание с участием премьер-министра Себастьяна Лекорню и министра образования Эдуара Жеффре.
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