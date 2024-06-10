Кузбассовца осудили за убийство 19-летней давности

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 10 июня сообщили о вынесении приговора жителю города Белово в совершении преступления по статьям «Убийство» и «Использование заведомо поддельного документа».
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