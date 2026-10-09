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Эстонец перелез через закрытые ворота КПП в Россию

Эстонец перелез через закрытые ворота КПП в Россию

Гражданин Эстонии после того, как эстонские таможенники отказались пропустить его через пункт пропуска «Койдула» из-за обнаруженных при нем наличных российских рублей, подпадающих под санкционные ограничения, перелез через закрытые ворота КПП на территорию РФ.

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