НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун. На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх