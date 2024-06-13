Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и обеспечили победу «Бостона» в третьем матче финала НБА

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун. На счету Тейтума 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 1 перехват при 11 из 26 реализованных бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 5 из 5 штрафных.