Исследователь Дегтерев: тела Усольцевых могут быть на Кутурчинском Белогорье

Тела семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге Красноярского края больше года назад, могут находиться на Кутурчинском Белогорье.
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