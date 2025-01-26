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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Cities: Skylines 2 выпустили патч 1.2.3.f1 Мы выпустили патч 1.2.3.f1 с множеством испра...

Для Cities: Skylines 2 выпустили патч 1.2.3.f1 Мы выпустили патч 1.2.3.f1 с множеством испра...

Для Cities: Skylines 2 выпустили патч 1.2.3.f1Мы выпустили патч 1.2.3.f1 с множеством исправлений в игровом процессе, пользовательском интерфейсе и моддинге, включая небольшие исправления для Urban Promenades и Modern Architecture.

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