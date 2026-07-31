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Пятый канал

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Погиб на стройке, оказался в лесу: в Петербурге разбираются в загадочной смерти рабочего

Погиб на стройке, оказался в лесу: в Петербурге разбираются в загадочной смерти рабочего

В Петербурге суд сегодня рассмотрит дело о загадочной трагедии на стройке, где скончался рабочий. Чтобы избежать ответственности за происшествие, хозяин строительной фирмы вывез тело погибшего в соседний поселок и выбросил.

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