Спецпредставитель президента пообещал ликвидацию сотрудников ГУР в Сирии

Находящиеся в Сирии и работающие с террористической организацией «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов.
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