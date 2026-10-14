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Царьград

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Подростков-мигрантов, напавших на школьников в Екатеринбурге, выдворят из РФ

Подростков-мигрантов, напавших на школьников в Екатеринбурге, выдворят из РФ

Несовершеннолетних иностранцев, подозреваемых в ограблении двух школьников на улице Колмогорова, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.

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