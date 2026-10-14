Подростков-мигрантов, напавших на школьников в Екатеринбурге, выдворят из РФ

Несовершеннолетних иностранцев, подозреваемых в ограблении двух школьников на улице Колмогорова, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Надежда Бабкина и...
- Путин поставил Зе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым