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Необъяснимое: гигантский шведский архив паранормальных явлений

Необъяснимое: гигантский шведский архив паранормальных явлений

Вырезки из газет, книги и рассказы очевидцев, утверждавших, что они посещали другие планеты, каталогизированы в гигантском шведском архиве паранормальных явлений, привлекающем любопытных и исследователей со всего мира.

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