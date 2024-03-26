Необъяснимое: гигантский шведский архив паранормальных явлений

Вырезки из газет, книги и рассказы очевидцев, утверждавших, что они посещали другие планеты, каталогизированы в гигантском шведском архиве паранормальных явлений, привлекающем любопытных и исследователей со всего мира.
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