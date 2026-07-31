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У запрещенной в России секты изъяли сотни объектов недвижимости

Судья Кузьминского районного суда Москвы Галина Матлина удовлетворила иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости, связанной со «Свидетелями Иеговы»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

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