У запрещенной в России секты изъяли сотни объектов недвижимости

Судья Кузьминского районного суда Москвы Галина Матлина удовлетворила иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости, связанной со «Свидетелями Иеговы»* (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии