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Царьград

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Депутаты предложили раскрывать причины отказа в страховании

Депутаты предложили раскрывать причины отказа в страховании

Депутаты фракции "Новые люди" предложили Центральному банку во главе с Эльвирой Набиуллиной установить единые требования для страховых компаний по объяснению причин отказа в добровольном страховании, чтобы граждане могли обжаловать решения.

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