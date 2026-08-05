Депутаты предложили раскрывать причины отказа в страховании

Депутаты фракции "Новые люди" предложили Центральному банку во главе с Эльвирой Набиуллиной установить единые требования для страховых компаний по объяснению причин отказа в добровольном страховании, чтобы граждане могли обжаловать решения.
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