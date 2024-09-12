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Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе

Скончался журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.Ушел из жизни журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

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