Умер журналист Николай Сванидзе

Скончался журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.Ушел из жизни журналист Николай Сванидзе. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
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