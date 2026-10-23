Из-за ограничений в работе аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский петербургский Пулково принял 12 самолётов, летевших в Москву, а к 15:30 задержки свыше двух часов затронули 17 рейсов и ещё семь были отменены.