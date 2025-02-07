Директор пансионата два года воровал у стариков и инвалидов

Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» Михаила Кузнецова.
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