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Михайлов о контракте Малкина: «Хозяева «Питтсбурга» – жмоты, пожадничали и сэкономили на нем. У них там бизнес»

Борис Михайлов назвал жмотами владельцев «Питтсбурга» из-за Евгения Малкина. 35-летний российский нападающий подписал новый контракт с «Пингвинс» на четыре года.

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