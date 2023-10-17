Празднование Дня Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: что можно и что нельзя делать россиянам 20 октября Елена ГалицкаяВ ближайший праздник, 20 октября, россияне будут отмечать День Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление».
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