Прессе стало известно, что КНДР провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея законодательно зафиксировала, что является ядерным государством. Документ «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием страны на этой неделе, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
Северная Корея законодательно зафиксировала, что является ядерным государством. Документ «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием страны на этой неделе, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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