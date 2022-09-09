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Прессе стало известно, что КНДР провозгласила себя ядерным государством

Прессе стало известно, что КНДР провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея законодательно зафиксировала, что является ядерным государством. Документ «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием страны на этой неделе, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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