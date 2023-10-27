Украина в ожидании «черного лебедя»: к чему ведет затягивание войны озлобленное общество

Андрей Ворохтич. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, гласит ироническая народная мудрость. Перефразируя ее применительно к реалиям украинского конфликта, можно сказать, что чем дольше длится горячая фаза боевых действий, тем весомее становятся роль и значение тыла в моделировании исхода событий.