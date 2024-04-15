В Смоленской области трудовая инспекция выявила нарушения в работе льнозавода

Смоленские инспекторы в результате проверки восстановили права 24 сотрудников предприятия Государственная инспекция труда в Смоленской области выявила нарушения в работе Ярцевского льнозавода - по итогам проверки удалось восстановить права 24 работников предприятия.
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