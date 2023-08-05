Атака на танкер "Сиг"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо лишить выход хохлостан к морю, рекам, всем портам, заблокировать аэропорта, ж.д. вокзалы, создать им транспортный коллапс, а дальше поверьте они сами завершат своей паникой и блокируют автодороги.... Пора проработать вопрос по освобождения. Одессы, Николаева, Измаила и т.д. И для запада интерес к хохлостану пропадет, а внутренние проблемы парализуют все остальное... Те кто замаран кровью и другими преступлениями ломанут в Европу, то что надо России парализуют прибалтов, панов и там начнется беспредел, а вот тут и надо подсуетиться и почему бы не привлечь северо корейцев для решения вопроса с прибалтами или поляками, а если еще и наши друзья из Северной Корее переговорят с Южной Кореей то паны и вооружение от них могут не получить... Так что надеюсь военные решат эти вопросы...