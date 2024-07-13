Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как справляется с негативом и трудностями после смерти мамы

После смерти Анастасии Заворотнюк ее дочь Анна, которая ведет свой блог, на время пропала с радаров. Недавно девушка впервые вышла на связь после трагедии, рассказала, как приходила в себя и сообщила хорошую новость: она вновь будет активно вести свою страничку.
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