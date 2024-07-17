Суд в США приговорил россиянина к трем годам тюрьмы за контрабанду продукции двойного назначения

В США суд приговорил гражданина России Максима Марченко, арестованного по обвинениям в незаконной закупке и переправке в РФ американской микроэлектроники двойного назначения, к трем годам тюрьмы и такому же сроку под надзором.
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