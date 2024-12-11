Вместе с председателем Думы города Иркутска подводим итоги уходящего 2024 года

Горожане, проголосовав в сентябре на выборах в Думу Иркутска, фактически подержали команду, которая сегодня консолидированно действует в областном центре ради общей цели — во благо города и живущих здесь людей.
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