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Вместе с председателем Думы города Иркутска подводим итоги уходящего 2024 года

Вместе с председателем Думы города Иркутска подводим итоги уходящего 2024 года

Горожане, проголосовав в сентябре на выборах в Думу Иркутска, фактически подержали команду, которая сегодня консолидированно действует в областном центре ради общей цели — во благо города и живущих здесь людей.

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