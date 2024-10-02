Областной суд сохранил меру пресечения членам ОПГ за рэкет и похищение дочери бизнесмена из Смоленска

Участники криминального сообщества могут оказать воздействие на свидетелей по громкому делу в Смоленской области Региональный суд оставила без изменения меру пресечения обвиняемым в резонансных вымогательстве у местного коммерсанта и похищении его ребёнка в Смоленской области.
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