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Царьград

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Атака на склад под Киевом произошла в наихудший момент для Украины

Атака на склад под Киевом произошла в наихудший момент для Украины

Американский журналист Марио Навфаль заявил, что удар по складам пришёлся на крайне невыгодный для Украины период — в условиях острой нехватки боеприпасов.

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