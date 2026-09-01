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Царьград

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Катерина Кейру объявила о беременности во время семейного отпуска

Катерина Кейру объявила о беременности во время семейного отпуска

Катерина Кейру, супруга актера из «Универа», объявила о своей беременности во время отпуска с детьми.

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