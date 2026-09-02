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Радимов о словах Пивоварова: «Динамо» комментирует почти каждый судейский эпизод, а на свои действия закрывает глаза – вспомните матч с «Локомотивом». Странно, что комитет по этике молчит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал гендиректора «Динамо» Павла Пивоварова за высказывания о работе судей в РПЛ .

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