"Расплата 2", "Рейс навылет": боевики и триллеры, которые ждут все

Обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Трейлеры этих фильмов захватывают с первой секунды просмотра. Среди премьер – боевик "Расплата 2" с Беном Аффлеком, где герой демонстрирует незаурядные математические способности и, конечно, владение оружием.