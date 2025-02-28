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"Расплата 2", "Рейс навылет": боевики и триллеры, которые ждут все

"Расплата 2", "Рейс навылет": боевики и триллеры, которые ждут все

Обложка программы "В кадре", РЕН ТВ Трейлеры этих фильмов захватывают с первой секунды просмотра. Среди премьер – боевик "Расплата 2" с Беном Аффлеком, где герой демонстрирует незаурядные математические способности и, конечно, владение оружием.

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