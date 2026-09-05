Депутат Буцкая предложила платить женщинам декретные все три года

Все три года отпуска по уходу за ребенком должны оплачиваться женщинам. Такое заявление в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сделала первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).