Депутат Буцкая предложила платить женщинам декретные все три года

Все три года отпуска по уходу за ребенком должны оплачиваться женщинам. Такое заявление в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сделала первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Коммерсантъ": ср...
- Rating Group: Зал...
- В Калужской облас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым