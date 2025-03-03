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Курские новости

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В Курской области сократится клиентский путь при выдаче жилсертификатов

В Курской области сократится клиентский путь при выдаче жилсертификатов

Такое заявление сделала в ходе заседания регправительства врио замгубернатора Оксана Крутько. По ее словам, Минцифры области сейчас работает над тем, чтобы при оформлении сертификатов уменьшилось число визитов граждан в официальные органы.

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