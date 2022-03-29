Эксперт — о приобретении газа в ЕС: «Мы думаем о Приднестровье»

Создание совместной платформы для закупки природного газа Европейским Союзом, к которой также будет иметь доступ Республика Молдова, дает молдавским властям особый повод для размышлений относительно урегулирования приднестровского конфликта.
Создание совместной платформы для закупки природного газа Европейским Союзом, к которой также будет иметь доступ Республика Молдова, дает молдавским властям особый повод для размышлений относительно урегулирования приднестровского конфликта.
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