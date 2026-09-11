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МОСИНФОРМ

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Новые квартиры по программе реновации получили почти 11,2 тыс. москвичей этим летом

Новые квартиры по программе реновации получили почти 11,2 тыс. москвичей этим летом

С июня по август 2026 года почти 11,2 тысячи жителей столицы оформили документы на получение равнозначного жилья по программе реновации.

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