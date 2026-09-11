Новые квартиры по программе реновации получили почти 11,2 тыс. москвичей этим летом

С июня по август 2026 года почти 11,2 тысячи жителей столицы оформили документы на получение равнозначного жилья по программе реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Пилонам с конными...
- Многофункциональн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым