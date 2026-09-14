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Zara снова позвала Лотту Волкову. И осень 2026 у бренда стала заметно интереснее

Zara снова позвала Лотту Волкову. И осень 2026 у бренда стала заметно интереснее

Zara выпустила осенний lookbook, за который отвечала Лотта Волкова. Формально это очередная работа стилиста с большим брендом.

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