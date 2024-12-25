Эксперт назвал имя певицы, которая заменит Аллу Пугачеву

Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Аллу Пугачеву на «Голубом огоньке».Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал о том, кто сможет заменить знаменитую Аллу Пугачеву на традиционном «Голубом огоньке».