iPhone 18 Pro Max в России лишился минимум 18 функций

«Известия» сообщили о рекордном числе ограничений для владельцев нового флагмана Apple Владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами, о чем сообщают «Известия».
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