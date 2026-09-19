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Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова

Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова

Минувшей ночью и утром в субботу российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам логистики, портовой и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ .

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