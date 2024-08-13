Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО

Экс-президент США назвал Владимира Путина «хорошим переговорщиком» Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, считает он, начался из-за «глупости» действующего главы Белого дома Джо Байдена.