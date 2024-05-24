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В AWDC заявили об отсутствии агитации за ослабление эмбарго на российские алмазы

В AWDC заявили об отсутствии агитации за ослабление эмбарго на российские алмазы

Международный алмазный центр (AWDC) в бельгийском Антверпене разделяет стремление США сделать запрет на импорт из России приемлемым для всех вовлеченных сторон, но не агитирует за ослабление эмбарго, утвержденного G7, сказала 24 мая представитель AWDC Ине Тасиньон.

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