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Создан гель, способный нейтрализовать действие алкоголя до наступления похмелья

Создан гель, способный нейтрализовать действие алкоголя до наступления похмелья

Создан гель, способный нейтрализовать действие алкоголя до наступления похмелья Максим МорозовУчёные представили новаторский гель, изготовленный из смеси молочных белков и наночастиц золота, который может обеспечить потенциальную защиту от последствий употребления алкоголя.

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