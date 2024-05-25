Создан гель, способный нейтрализовать действие алкоголя до наступления похмелья Максим МорозовУчёные представили новаторский гель, изготовленный из смеси молочных белков и наночастиц золота, который может обеспечить потенциальную защиту от последствий употребления алкоголя.
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