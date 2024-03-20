Россия почти наполовину сократила экспорт зерна в ЕС в начале 2024 года

В начале года Россия сократила экспорт зерна в Евросоюз почти на 50%. Несмотря на это, она продолжает находиться в тройке ведущих поставщиков зерновых на европейский рынок, следует в среду, 20 марта, из анализа данных европейской статистики, проведенного РИА Новости.