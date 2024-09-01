Жуликов из отмывочной конторы Толика Рыжего ловят по всему миру Сергей Аксёнов Расследования, которые ведут российские правоохранители против множества лиц, связанных с деятельностью Роснано, вот-вот выведут на главного организатора многочисленных неудачных проектов этой госкомпании.
Дело Чубайса: Одобрит ли Путин «ледоруб» для экс-главы Роснано?
Комментарии
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М
Мария
Что верно - то верно. Америкосам всегда была нужна война. Только обидно, что воевать приходится нам. Вот и сейчас всё по их плану. Раньше хоть мы с немцами сражались, а сейчас убиваем друг друга. Русские Украины убивают русских России. И конца этому не видно.
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55 мин.
Катерина
Печально... но факт. Сердце кровью обливается, когда ЭТО осознаёшь...
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36 мин.
М
Мария
И ещё терзает неопределённость. Что считать Победой, хотя какая Победа, сейчас бы отбиться на своей территории....Что-то я впала в полный пессимизм. Будущее туманное всего происходящего.
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8 мин.
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