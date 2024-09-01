Дело Чубайса: Одобрит ли Путин «ледоруб» для экс-главы Роснано?

М

Мария

Что верно - то верно. Америкосам всегда была нужна война. Только обидно, что воевать приходится нам. Вот и сейчас всё по их плану. Раньше хоть мы с немцами сражались, а сейчас убиваем друг друга. Русские Украины убивают русских России. И конца этому не видно.