Прогноз ставки ЦБ повышен, рост ВВП снижен

Прогнозная ставка на конец года повышена до 13,5%, а рост реального ВВП понижен до 0,6%. ЦБ РФ перешел к динамическому прогнозированию первичного дефицита бюджета, что повысит доверие к прогнозам регулятора, считает Дмитрий Пьянов.