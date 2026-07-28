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Орловские новости

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Прогноз ставки ЦБ повышен, рост ВВП снижен

Прогноз ставки ЦБ повышен, рост ВВП снижен

Прогнозная ставка на конец года повышена до 13,5%, а рост реального ВВП понижен до 0,6%. ЦБ РФ перешел к динамическому прогнозированию первичного дефицита бюджета, что повысит доверие к прогнозам регулятора, считает Дмитрий Пьянов.

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