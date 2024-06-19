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Взрывы прогремели в Чаде из-за пожара на складе боеприпасов

Взрывы прогремели в Чаде из-за пожара на складе боеприпасов

Серия взрывов прогремела на территории чадской столицы Нджамене. Подробности озвучил министр иностранных дел и пресс-секретарь правительства страны Абдераман Куламалла на своей странице в социальной сети Facebook*.

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