До минора: о чем поют после теракта в «Крокусе» российские артисты

Автор и исполнитель песен SHAMAN выпустил «Реквием 22.03.24», Мот спел об ангелах, которые не спят, молодой певец Акмаль призвал быть рядом с теми, кто сегодня стал слабее, а группа «Город 312» представит песню, все деньги от реализации которой на музыкальных платформах отправят в благотворительный фонд.