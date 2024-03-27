ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Единение, это хорошо. Деньги в помощь пострадавшим, это хорошо. Возможно ещё Белгородцам и другим регионам помочь. Н...Зритель концерта ...
  • Betahon
    Понятное дело, что придворные Госдеповские шавки из бывших республик Варшавского блока зачищают дипломатические предс...МИД Латвии объяви...
  • Владислав Петряев
    Спрашивается: чего не хватало этой бабенке? Более миллиона рублей зарплата в месяц. Всевозможные доплаты, высочайшее ...Замглавы ФТС Росс...

До минора: о чем поют после теракта в «Крокусе» российские артисты

До минора: о чем поют после теракта в «Крокусе» российские артисты

Автор и исполнитель песен SHAMAN выпустил «Реквием 22.03.24», Мот спел об ангелах, которые не спят, молодой певец Акмаль призвал быть рядом с теми, кто сегодня стал слабее, а группа «Город 312» представит песню, все деньги от реализации которой на музыкальных платформах отправят в благотворительный фонд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх